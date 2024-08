Zeugen gesucht: Schlägerei auf dem Neuburger Volksfest

Am Neuburger Volksfest ist es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, an der mehrere Personen beteiligt waren. Das geht aus einem Polizeibericht hervor. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagabend gegen 23.14 Uhr. Durch die eingesetzten Polizeibeamten wurde festgestellt, dass es zwischen zwei Personengruppen zunächst zu einer verbalen Streitigkeit kam. In weiterer Folge schlug ein bislang Unbekannter einem 26-jährigen Mann aus Pfaffenhofen ins Gesicht. Ein 30-Jähriger aus dem Landkreis Bad Tölz wollte schlichtend eingreifen und bekam ebenfalls einen Schlag gegen den Kopf.

Neuburger Volksfest: Schlägerei mit Verletzten fordert Polizeieinsatz

Der 26-Jährige erlitt bei der Auseinandersetzung ein blaues Auge und Abschürfungen, er wurde im Krankenhaus behandelt. Die Polizei Neuburg sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Selbige werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 08431/67110 in Verbindung zu setzen. (AZ)