Zwei Frauen werden bei Auffahrunfall in Neuburg verletzt

Ein Unfall hat sich am Freitagnachmittag auf der Ingolstädter Straße in Neuburg ereignet. Dabei wurden zwei Frauen leicht verletzt.

Zwei Leichtverletzte und 11.000 Euro Sachschaden – das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Freitag um kurz nach 14 Uhr in der Ingolstädter Straße in Neuburg ereignet hat. Eine 46-jährige Oberhauserin wollte laut Polizei an der Einmündung „Am Geißgarten“ nach links abbiegen, musste aber wegen des Gegenverkehrs anhalten.

Ein Neuburger fuhr auf ein stehendes Auto auf

Während das eine direkt hinter ihr fahrende Autofahrerin erkannte, fuhr ein nachfolgender 76-jähriger aus Neuburg auf die beiden Fahrzeuge auf. Zwei Frauen im hinteren Auto - eine 21- und eine 22-Jährige - wurden laut Polizei bei dem Unfall leicht verletzt. An der Unfallstelle kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen. (AZ)