Zwei körperliche Auseinandersetzungen in Neuburg

In Neuburg ist es am Freitag gleich zwei Mal zu körperlichen Auseinandersetzungen gekommen. Gegen 13 Uhr gerieten laut Polizei zwei Jugendliche in der Theo-Lauber-Straße aneinander. In der Folge schlug ein 15-Jähriger einem 14-Jährigen mit der Faust unter anderem in den Magen, sodass der 14-Jährige zusammensackte. Bislang unbekannte Zeugen trennten die beiden anschließend.

Neuburg: Schlägereien in der Theo-Lauber-Straße und der Sternstraße

In der Sternstraße ist es gegen 18.30 Uhr zunächst zu einer Streitigkeit gekommen, die später in eine körperliche Auseinandersetzung mündete. Ein bislang unbekannter männlicher Täter schlug laut Polizeiangaben einem 26-Jährigen mit einem vom Boden aufgenommenen Stein einmal gegen die Stirn. Der Geschädigte erlitt eine Platzwunde sowie eine Schwellung. Der Täter, der in Begleitung einer ebenfalls unbekannten Frau war, entfernte sich im Anschluss unerkannt. (AZ)

Zeugen beider Vorfälle werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08431/67110 bei der Polizeiinspektion Neuburg zu melden.