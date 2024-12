Zwei Musiker erinnern sich: So veränderte sich die Kempter-Messe seit den 50ern

Damals war es noch eisig kalt in der Kirche. Es sind die 50er-Jahre, das Auto wird gerade erst zur Massenware und Petticoat-Kleider sind der angesagteste Modetrend. Und ja, in den Kirchen war es noch kalt. So wie in der Neuburger Peterskirche, in der man sich für den Heilig Abend bereit macht. Denn dort wird - als feste und liebgewonnene Tradition - am 24. Dezember zu später Stunde die Kempter-Messe gespielt. Zu den Musikern, die sich in dicke Schals gewickelt haben und sich mit klammen Fingern die Hände reiben, gehört auch Sänger Hans Fischer. Erst ist gerade einmal 17 Jahre alt, als er sich im Jahr 1956 auf das Konzert vorbereitet. Seitdem hat sich viel verändert, wie Fischer (85) weiß und auch Peter Abspacher (75), der in den 60er-Jahren als Musiker zum festen Ensemble der Kempter-Messe dazustößt.

