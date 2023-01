Neuburg

Zwischen Tanz und Treffsicherheit: Das war der Gauschützenball 2023 in Neuburg

Plus Über 300 Mitglieder des Sportgaus Pöttmes-Neuburg feiern beim Gauschützenball ihre neuen Könige. Wer die Hoheiten sind und welche Einlage die Gäste begeistert.

Ausgelassene Stimmung herrschte am Samstagabend im Neuburger Kolpinghaus. Der Gauschützenball des Sportgaus Pöttmes-Neuburg stand an und zahlreiche Menschen in Tracht strömten in den Festsaal. Aus 46 Vereinen und insgesamt etwa 6300 Mitgliedern, versammelten sich 320 Gäste, um gemeinsam die neuen Gaukönige zu feiern.

