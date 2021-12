Amtsgericht: Neuburger veruntreut 17.700 Euro seines Vereins

Plus Vor dem Neuburger Amtsgericht steht ein 66-jähriger Rentner, der in der Funktion des Kassiers Vereinsgelder veruntreut hat. Warum dabei jedoch eher der Angeklagte das Opfer ist.

Weil er Vereinsgelder veruntreut hatte, stand ein 66-jähriger Rentner aus dem Raum Neuburg jüngst vor dem Neuburger Amtsgericht. Schnell stellte sich während der Verhandlung jedoch heraus, dass der Angeklagte in diesem Fall eher der Geschädigte war – auch wenn er selbst für die Veruntreuung von insgesamt 17.700 Euro aus der Vereinskasse verantwortlich war.