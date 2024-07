Vom Unwetter herausgefordert: „Barock bis Rock“ expandiert mit zwei Bühnen

Zwei Bereiche, zwei Bühnen - und ein heftiges Unwetter: beim diesjährigen Gitarrenfestival „Barock bis Rock“ war alles etwas anders als bisher. Denn Veranstalter Noppo Heine wagte sich bei der 12. Auflage seines Festivals in der Neuburger Altstadt an einen Versuch. Während das Festival (mit Ausnahme des Jubiläums zum zehnjährigen Bestehen) sonst immer auf den Museumsgarten begrenzt war, weitete er das Areal diesmal um den Vorplatz der Provinzialbibliothek aus. Was sowohl Vor- als auch Nachteile mit sich brachte.

