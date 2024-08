Alle(s) im Fluss: Sommerschwimmen in Neuburg knackt Rekord

Ein Einhorn, zwei Einhörner, bei 20 hört man dann das Zählen auf. Die märchenhaften Gummitiere gehörten beim diesjährigen Sommerdonauschwimmen in Neuburg sicherlich zu den beliebtesten Accessoires beim Flanieren durch die Donau. Das mit Abstand beliebteste Accessoire war dann aber doch die hervorragende Laune, mit der sich hunderte Schwimmer durch den Fluss treiben ließen. Und das in einer so hohen Anzahl, wie es sie beim Sommerdonauschwimmen noch nie gab. Ob es neben dem strahlenden Sonnenschein auch am leicht veränderten Programm lag?

