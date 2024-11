Entdeckungstour zu Fuß: Ein Halbmarathon auf historischen Spuren

Die elfte Lauftour führt den interessierten Läufer über eine Halbmarathondistanz (21 Kilometer) auf den ausgeschilderten Rundwanderweg Jagdschloss Grünau. Der Startort befindet sich beim Landgasthof Vogelsang in Weichering. Die Laufapp wird gestartet, wir laufen auf der Bahnhofstraße ortseinwärts und überqueren nach etwa 500 Metern die Ach und die Bahnlinie Neuburg nach Ingolstadt. Wir bleiben auf dem Feldweg, der uns direkt an den Waldrand bringt. Dort ist der schon stark verwitterte Grenzstein am Schwedensteg zu sehen. Dieser markierte Ende des 17. Jahrhunderts die Grenze zwischen Pfalz-Neuburg und Bayern.

