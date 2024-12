Lagen Sie richtig? Das brachte das Jahr 2024 rund um Neuburg

Das Jahr 2024 ist fast schon Geschichte. Zeit also, die hellseherischen Fähigkeiten unserer Leserinnen und Leser nun auf den Prüfstand zu stellen. Vor ziemlich genau einem Jahr hat die Neuburger Rundschau an dieser Stelle zehn Fragen gestellt, auf die das Jahr jeweils die Antworten gab. Knapp 300 Teilnehmer haben aber schon zum Jahreswechsel einen Tipp abgegeben, was 2024 wohl bringen wird. Jetzt ist es an der Zeit, die Lösung zu betrachten.

Und weil wir uns bei den vielen Teilnehmern dafür bedanken wollen, dass sie sich an unserem Spiel beteiligt und noch dazu ein ganzes Jahr gewartet haben, ob sie denn auch etwas gewonnen haben, haben wir eine liebe Losfee die Gewinner ziehen lassen. Ob jemand komplett richtig getippt hatte, war dabei nicht entscheidend. Jede Einsendung, die Namen und Adresse enthalten hatte, hatte die gleichen Chancen auf den Gewinn. Drei schöne Preise gab es zu vergeben. Wer zum Jahresende Glück hatte, erfahren Sie weiter unten im Text. Jetzt folgt erst einmal die Auflösung des Zukunftsrätsels.

1. Sagt die Regierung von Oberbayern „Ja“ zur zweiten Donaubrücke? Gleich die erste Frage bleibt im Jahr 2024 unbeantwortet. Dabei herrschte im Neuburger Rathaus und wohl auch in der Bevölkerung die Hoffnung, dass es zu diesem Dauer-Verkehrsthema und ja auch sehr kontrovers diskutierten Bauwerk endlich eine Entscheidung gibt. Zwar ist das Projekt große Schritte in der Planungsphase vorangekommen, doch „Ja“ oder „Nein“ gab es nicht.

2. Gibt es für den Klosterwirt in Karlshuld einen neuen Pächter? Ein Großteil der Rätsel-Teilnehmer glaubte daran und so kam es tatsächlich. Am 7. März 2024 eröffnete Matthias Seitle aus Kleinhohenried die beliebte Wirtschaft, die der Vorgänger im Herbst 2023 überraschend wegen zu hohen Betriebskosten aufgeben musste. Doch die Gäste mussten nicht lange auf ihre bayerische Küche verzichten und im Sommer war der Biergarten wieder gut besucht.

3. Findet das Donauschwimmen mit Eis auf der Donau statt? Eis gab es nicht – und damit lagen die meisten Zukunftsrater richtig - aber dafür gab es sehr viel Donauwasser. Bei blauem Himmel, Sonnenschein und 4 Grad kaltem Wasser waren die Wetterbedingungen beim Winterdonauschwimmen 2024 zwar bestens. Doch der hohe Pegel der Donau und die damit einhergehende starke Strömung des Flusses sorgte dafür, dass die Teilnehmer nur die kurze Strecke von der Brandlwiese bis zum Ruderclub nehmen konnten.

4. Kostet der klassische Glühwein 2024 in Neuburg im Schnitt 5 Euro?

Die magische Marke von 5 Euro für einen Becher klassischen Glühwein wurde auf den zahlreichen Christkindl- und Weihnachtsmärkten in der Region nicht gerissen. Das hatte die zwei Drittel der Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch so getippt.

5. Gibt es im Vermisstenfall „Helmut Strigl“ eine neue Spur? Im Fall des vermissten Lehrers aus Trugenhofen, Helmut Strigl, gab es im Jahr 2024 keine weitere heiße Spur. Das schätzen auch über 80 Prozent unserer Teilnehmer. Dabei hatten die Ermittler Hoffnung, dass sie nochmal neue Informationen weiterbringen könnten. Dafür wählten sie den Weg in die TV-Sendung „Aktenzeichen XY“. Doch die Informationen der vielen Anrufer konnten bisher keinen Durchbruch erzielen. Schließlich ging die Kripo mit bisher unbekannten Ermittlungsdetails an die Öffentlichkeit - bisher ohne Ergebnis.

6. Zieht der ERCI wieder ins Finale ein? Das hat nicht geklappt – und damit lag ein Großteil unserer Rätselraternnen- und -rater richtig. Im Rennen um die Deutsche Meisterschaft war für den ERCI im Viertelfinale gegen Bremerhaven Schluss. Dafür läuft es in der aktuellen Saison richtig gut für das Team aus Ingolstadt.

7. Endet die Chlorung des Neuburger Leitungswassers? Am 15. März gab es endlich die lang ersehnte, gute Nachricht von den Neuburger Stadtwerken: Ab sofort wird nicht mehr gechlort. Damit endete für 30.000 Bürgerinnen und Bürger in Neuburg und Oberhausen nach über acht Monaten der lästige Umstand, den Geruch des Zusatzstoffes aus dem Wasser zu kochen oder Trinkwasser kaufen zu müssen. Das es so kommen würde, war in den Augen der Leser nicht so eindeutig. 54 Prozent hatten das Chlorungs-Ende aber vermutet.

8. Schafft es ein Neuburger wieder in ein TV-Format? Nein, eine Person aus Neuburg war 2024 nicht im Fernsehen zu sehen. Darauf hatten 46 Prozent der Teilnehmer getippt. Allerdings versuchte Landwirt Manfred Roßmann aus Trugenhofen das Herz von Hofdame Susanne zu erobern – ohne Erfolg, wie ganz Deutschland nun weiß.

9. Gibt es 2024 wieder einen Geschwaderball? 73 Prozent unser Rätselraterinnen und -rater waren überzeugt, dass 2024 der gesellschaftliche Höhepunkt im Neuburger Geschwader wieder stattfinden wird. Doch das funktionierte nicht. Zu viele Soldatinnen und Soldaten waren im vergangenen Jahr im Ausland gebunden, darunter auch der Hausherr, Kommodore Jürgen Schönhöfer. Er selbst war monatelang in Jordanien, seine Truppe sorgte für Sicherheit im baltischen Luftraum.

10. Wird der Radweg an der Augsburger Unterführung wieder zurückgebaut? Der Aufschrei war groß, als die Stadt Neuburg vor dem Kreisverkehr an der Augsburger Unterführung eine neue Einfädelschleife für den Radverkehr baute. Schön ist es bis heute nicht, aber mittlerweile funktioniert die Wegführung. Zurückgebaut wurde also nichts und damit lagen auch die meisten unserer Gewinnspiel-Teilnehmer richtig.