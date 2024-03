ERC Ingolstadt

vor 13 Min.

Die große Analyse: Ein „überspieltes“ Panther-Trio und mehr

Vielspieler unter sich: (Von links) Leon Hüttl, Michael Garteig und Mat Bodie wirkten in den entscheidenden Saisonphasen mitunter überspielt. Foto: Johannes Traub

Plus Eine insgesamt unbefriedigende DEL-Saison 2023/24 ist für den ERC Ingolstadt seit Sonntag beendet. DieNeuburger Rundschau hat sich auf die Suche nach Gründen für das (zu) frühe Ende der Spielzeit gemacht.

Von Dirk Sing

Als die Play-off-Viertelfinal-Serie gegen die Fischtown Pinguins am Sonntagabend gegen 17.30 Uhr entschieden war, gab es vonseiten der Panther-Anhänger nochmals lautstarken Applaus für die Mannschaft. An den Fans lag es zweifelsohne am wenigsten, dass die Saison 2023/24 aus Sicht des ERC Ingolstadt insgesamt betrachtet sportlich nicht gerade zufriedenstellend verlief.

Nach „mehr Tiefen wie Höhen“, wie es Youngster Philipp Krauß beschrieb, belegten die Oberbayern nach der Hauptrunde nur Platz neun und mussten – wenn auch erfolgreich – den Umweg über die Pre-Play-offs nehmen. War in der vorangegangenen Spielzeit noch die Vizemeisterschaft herausgesprungen, war diesmal bereits im Viertelfinale Endstation – und das sogar mit einem „Sweep“ (vier Siege beziehungsweise Niederlagen hintereinander). Doch warum konnte das Team von Headcoach Mark French größtenteils nicht an die starken Leistungen Vorsaison anknüpfen? Eine Analyse:

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

