OB Gmehling: „Es war ein gutes Jahr für Neuburg“

2024 war ein stürmisches Jahr. Sowohl weltpolitisch als auch klimatisch. In Neuburg war das Hochwasser im Juni eines der prägendsten Ereignisse des Jahres. War es dennoch ein gutes Jahr für die Stadt, Herr Gmehling?

BERNHARD GMEHLING : Wenn man alles ausblendet und nur auf unsere Stadt schaut - was mir offen gesagt angesichts der Ereignisse in der Welt schwerfällt - dann war 2024 schon ein gutes Jahr. Dramatisch und auch sehr angespannt waren die Tage um den 30. Mai bis 6. Juni. Das ist mir gut in Erinnerung, ich war selbst viel unterwegs. Aber das Hochwasser ist glimpflich für Neuburg abgelaufen und unterm Strich ist nichts wirklich Gravierendes passiert. Den betroffenen Vereinen konnte schnell geholfen werden. Man muss aber auch sagen: Es war dieses Hochwasserereignis - im Gegensatz zu Pfingsten 1999 - ein lang anhaltendes. Neuburg ist gut aufgestellt, aber gerade auch die Lage im Industriegebiet an der Spree- und Ruhrstraße, als das Donauwasser dann in die dortigen Betriebsflächen zu laufen drohte - ganz ohne war das nicht. Und nur mit viel Aufwand wurde verhindert, dass es die Säurebecken erwischt.

