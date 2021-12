Oberhausen

Baustellen verschwinden, eine große kommt: Das tut sich in der Gemeinde Oberhausen

Plus In der Gemeinde Oberhausen ist einiges am Entstehen. Manche Arbeiten werden noch vor Weihnachten abgeschlossen, andere, wie der Neubau des Rathauses beginnen Anfang des neuen Jahres. Was sonst noch geplant ist.

Von Manfred Dittenhofer

Ob Leidlinger Straße, Metzgergasse oder Schulstraße: Die Anwohner in Sinning und in Oberhausen mussten dort seit geraumer Zeit mit Baustellen leben. Für diese drei Standorte aber konnte Oberhausens Bürgermeister Fridolin Gößl das nahe Ende der Bauarbeiten melden. Mit dem Bau des neuen Rathauses soll nun bald begonnen werden.

