vor 48 Min.

Kindergarten und Rathaus: Alles neu in Oberhausen

Plus Rathaus, Kreativwerkstatt, Kindergarten, Mensa – die Oberhausener konnten am Sonntag ihren neuen Gebäuden einen Besuch abstatten.

Von Manfred Dittenhofer

Das Rathaus in Betrieb, der Kindergarten voller Kinder, staunende Gesichter vor allerlei Hightech-Geräten in der Kreativwerkstatt und eine Mensa, in der Kindergarten- und Schulkinder zugleich versorgt werden können: Oberhausen nähert sich in großen Schritten dem neuen Dorfzentrum. Am Sonntag wurden das neue Rathaus, der Kindergarten, die Mensa und die Kreativwerkstatt eingeweiht. Und damit erhielten die Kinder und die Beschäftigten im Rathaus das, was ihnen seit Jahren und Jahrzehnten fehlt: Platz.

Eine hochmoderne Nähmaschine in der Kreativwerkstatt: Mit ihr können auch Stickereien ausgeführt werden. Foto: Manfred Dittenhofer

Die Räume im Rathaus sind lichtdurchflutet. Möglich machen dies nicht nur die großen Fenster, sondern auch die Lichtdurchlässe zu den Fluren. Oberhausens Bürgermeister Fridolin Gößl betonte, dass die Büroräume den Normgrößen entsprechen, die für Arbeitsräume gelten. So mancher Kritik an der Größe möchte er damit entgegentreten.

