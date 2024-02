Obermaxfeld

18:00 Uhr

Großes Kino beim Landfrauenfasching in Obermaxfeld

Plus Das Schützenheim in Obermaxfeld hat sich beim Landfrauenball in einen Laufsteg für Stars und Sternchen aus Hollywood verwandelt.

Von Andrea Hammerl

Ganz großes Kino haben die Landfrauen Untermaxfeld ihrem Publikum im vollbesetzten Schützenheim Obermaxfeld beschert. Und das im wörtlichen wie übertragenen Sinn, denn die „Landfrauen in Hollywood“ bringen am Faschingssamstagnachmittag jede Menge Stars und Sternchen auf die Bühne – von Marylin Monroe über T(r)inkerbell und Lillifee, Mona Lisa, die „auch mit 500 Jahren noch ein gutes Bild abgibt“, Wilma Feuerstein, Pink Barbie, eine vollbusige Pamela Anderson und Carmen Geiss bis zu Tina Turner.

Rudolph Moshammer ist zu Gast beim Landfrauenfasching in Obermaxfeld

Rosi Lehmeier alias Rudolph Moshammer trägt eine Plüsch-Daisy auf dem Arm, blickt in die Runde auf „lauter hübsche Damen“, bis der Blick auf den Bürgermeister fällt. „Und da ist auch ein Herr – den schauen wir uns später mal genauer an, Daisy“, sagt Moshammer vielsagend. Heiner Seißler – passend zum Thema in blaugemustertem Anzug mit weißen Sternen – lacht und meint verschmitzt: "So langsam bekomme ich Angst.“

