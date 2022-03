Ortlfing/Illdorf

vor 16 Min.

Für den neuen Dorfplatz: Ortlfinger klopfen fleißig Ziegelsteine

Plus Der Dorfplatz in Ortlfing soll mit einer Ziegelmauer aufgehübscht werden. Dafür waren die "Mauerspechte" nun fleißig in einer alten Scheune am Werk.

Von Peter Maier

Heuer, am 12. Juni, ist der 35. Jahrestag. In seiner berühmten Rede vor dem Brandenburger Tor in Berlin appellierte der damalige US-Präsident Ronald Reagan an Sowjetführer Michail Gorbatschow: „Tear down this wall!“ Knapp zweieinhalb Jahre später war die Berliner Mauer geschichtlicher Bauschutt. Diese weltgeschichtliche Dimension wird die neue Ortlfinger Mauer bei der Gestaltung des Dorfplatzes zwar niemals erreichen. „Doch ein Stück Geschichte soll sie doch sein,“ betont der Burgheimer Gemeinderat Manfred Meier aus Biding. Tatsächlich gab es eine ähnliche Begleitmusik, als rund 20 „Mauerspechte“ im Ortsteil Illdorf anrückten, um in einer ehemaligen landwirtschaftlichen Scheune Mauern abzubrechen.

