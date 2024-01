So gehen die Bauernproteste in der Region weiter

Am Montag und am Mittwoch gab es bereits große Aktionen der Landwirte im Landkreis-Neuburg Schrobenhausen und Ingolstadt. Nun ist Pfaffenhofen an der Reihe.

Die Protestaktionen der Landwirte gehen weiter - auch in der Region. Am Freitag, 12. Januar, findet eine Fahrt von landwirtschaftlichen Zugfahrzeugen vom Hallertau-Gymnasium in Wolnzach bis zum Kreisverkehr Rohrbach statt. Treffpunkt ist ab 15.30 Uhr am Parkplatz des Hallertau-Gymnasiums. Los geht es dann um 16.30 Uhr von der Anton-Dost-Straße über die Freisinger Straße – Preysingstraße – Auenstraße – Schloßstraße – Wendenstraße und die Staatsstraße 2549 zum Kreisverkehr Rohrbach und wieder zurück. Das Ende ist für 20 Uhr vorgesehen. Es ist mit Behinderungen auf den genannten Straßen zu rechnen. Am Samstag, 13. Januar, ist der Bayerische Bauernverband von 9 bis 13 Uhr am Hauptplatz in Pfaffenhofen mit einem Infostand und ein paar Schleppern vertreten, um die Bürgerinnen und Bürger zu informieren. (AZ)