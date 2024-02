Fünf Verletzte: Polizeiwagen verursacht Karambolage bei Neuburg

Bei einem Unfall mit vier Fahrzeugen, darunter einem Streifenwagen, bei Neuburg wurden fünf Menschen verletzt. Zwei Polizeibeamte kamen ins Krankenhaus.

Fünf Verletzte, darunter zwei Polizisten, und ein Schaden von 20.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls am späten Samstagnachmittag bei Neuburg. So waren gegen 17.15 Uhr vier Autos, die hintereinander fuhren, auf der Staatsstraße von Wagenhofen kommend in Richtung Neuburg unterwegs. Laut Bericht der Polizei wollte das vorderste Fahrzeug an der Abzweigung nach Ballersdorf nach links abbiegen und musste dort aufgrund des entgegenkommenden Verkehrs anhalten.

Die beiden darauffolgenden Pkw konnten noch rechtzeitig bremsen, der Fahrer des letzten Fahrzeugs - ein Streifenwagen der Polizeiinspektion Neuburg - erkannte die Situation zu spät und konnte trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Durch den Aufprall wurden die zwei Fahrzeuge davor aufeinander geschoben, der Pkw des Linksabbiegers blieb unbeschädigt.

Bei dem Unfall wurden zwei Polizisten und drei Insassen des vordersten Fahrzeugs leicht verletzt. Die Beamten mussten vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden wird auf insgesamt rund 20.000 Euro geschätzt. Im Einsatz waren neben dem Rettungsdienst auch die Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Neuburg und Feldkirchen. (AZ)