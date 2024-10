Unfall auf der B 300: Zwei Verletzte

Ein 37-jähriger Ingolstädter fuhr am Donnerstag gegen 13 Uhr mit seinem Auto auf der B 13 von Ingolstadt kommend in Richtung B 300. An der Abzweigung ST2049 in Reichertshofen wollte er nach links abbiegen. Hierbei übersah er eine 27-jährige Schrobenhausenerin, die mit ihrem Auto entgegen kam. Wie die Polizei berichtet, kollidierten die Fahrzeuge. Beide Personen wurden durch den Verkehrsunfall leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf circa 20.000 Euro. Die Feuerwehr Reichertshofen war ebenfalls vor Ort. (AZ)

