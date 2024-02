Unfall mit 15.000 Euro Schaden nach Sekundenschlaf

Ein 64-Jähriger schlief auf der A 9 bei Reichertshofen für ein paar Sekunden ein und prallte deshalb gegen die Schutzplanke.

Am Donnerstag gegen 23.50 Uhr fuhr ein 64-jähriger Mann aus Gunzenhausen mit seinem Auto auf der A 9 in Richtung Nürnberg. Unmittelbar nach der Anschlusstelle Langenbruck fiel der Fahrer in einen Sekundenschlaf und verlor deshalb die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen die rechte Schutzplanke. Das Auto und vier Schutzplankenteile wurden beschädigt, berichtet die Polizei. En Sachschaden von 15.000 Euro ist entstanden. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr Langenbruck war zur Unterstützung und Verkehrslenkung mit zehn Einsatzkräften vor Ort. Der rechte und der mittlere Fahrstreifen musste für 40 Minuten gesperrt werden. (AZ)