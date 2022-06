Rennertshofen

vor 16 Min.

„Bluthochzeit“ in Rennertshofen findet nicht statt

Die Absage schmerzt: Der Historische- und Festspielverein Rennertshofen muss die für dieses Jahr geplante Inszenierung von „Die Bluthochzeit“ absagen. Genau ein Jahr später soll das Stück dann am letzten Juli-Wochenende 2023 aufgeführt werden.

Plus Historischer- und Festspielverein Rennertshofen muss alle Aufführungen des großen Theaterprojekts in den Mauerner Höhlen absagen. "Die Bluthochzeiten" soll aber nachgeholt werden.

Von Manfred Dittenhofer

Alfred Bircks, Vorsitzender des historischen- und Festspielverein Rennertshofen, ist untröstlich. Seit Monaten laufen die Vorbereitungsarbeiten. Die Proben sind in vollem Gange. Am 29. Juli sollte die Premierenaufführung des Freilicht-Theaterstücks „Bluthochzeit – die Sage vom Zigeunerloch“ stattfinden. Nun erreicht den Historischen- und Festspielverein Rennertshofen und alle Akteure eine Hiobsbotschaft. Ein schwerer Krankheitsfall im Hauptdarsteller-Ensemble lässt eine Hauptrolle ausfallen, die aufgrund der kurzen Vorbereitungszeit nicht mehr nachbesetzt werden kann. Die Bluthochzeit, geplant als Freilichtspektakel vor den Mauerner Höhlen, muss abgesagt werden. Am Donnerstagabend informierte Alfred Bircks die Akteure und Helfer sowie alle Beteiligten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen