Die neue Kläranlage in Rennertshofen nimmt Gestalt an

Knapp fünf Kilometer Druckleitung, drei neue Pumpwerke für diese Druckleitungen und schließlich eine neue Kläranlage in Bertoldsheim direkt an der Staustufe. All dies bekam der Marktgemeinderat am Dienstagabend vom Planungsbüro als Vorentwurf vorgestellt. Die Kosten werden auf rund 17,7 Millionen Euro geschätzt – eine grobe Zahl, denn die Feinplanungen stehen nach den Absprachen mit dem Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt noch an.

