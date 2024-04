Rennertshofen

13:07 Uhr

Eine musikalische Weltreise mit der Marktmusikkapelle Rennertshofen

Plus Musik verbindet Generationen und Kulturen – das bewies das Frühjahrskonzert der Marktmusikkapelle in Rennertshofen. Ein Abend mit Frank Sinatra, Abba und Michael Jackson.

Von Peter Maier

Musik kennt bekanntlich keine Grenzen. Das bedeutet auch, dass sie überall erklingt: von den Weiten Kanadas durch die Häuserschluchten New Yorks über die Abbey Road in London bis hinauf zu Mond und Sternenhimmel. Oder aber in der Turnhalle der Rennertshofener Grundschule beim Frühjahrskonzert der Marktkapelle mit Jugendkapelle, dem Saxofon-Sextett und den Flötenkindern. Diesen Ohrenschmaus ließen sich zahlreiche Rennertshofener, darunter die örtliche Politprominenz, nicht entgehen und füllten die Plätze in der Turnhalle. Mehrere befreundeten Musikgruppen aus der Umgebung reisten ebenfalls nach Rennertshofen.

70 Musikanten aller Altersgruppen an etwa einem Dutzend verschiedener Instrumente bot die Marktkapelle Rennertshofen für ihr Frühjahrskonzert auf. „Seit Jahresbeginn proben wir ein Mal wöchentlich, teilweise mit Sonderschichten“, betonten die Dirigenten Klaus Gottschall von der Marktkapelle und Magdalena Pfister von der Jugendkapelle. Die Ouvertüre spielte das Saxofon-Sextett, bevor die Jugendkapelle unter der Leitung von Magdalena Pfister den Ton angab. Der Nachwuchs hüpfte musikalisch über den großen Teich nach Kanada in das Silver Creek Valley nach einer Komposition von Kees Vlak. Die verschiedenen Instrumente vermittelten unterschiedliche Stimmungen: gedämpfte Trompeten und Schlagzeug für Kälte und Bisonjagd, Klarinetten für romantische Cowboymelodien.

