Instrumentenkarussell an der GS-Rennertshofen

Zur Nachwuchsgewinnung für die Bläserklasse hat die Grundschule Rennertshofen wieder ein Instrumentenkarussell veranstaltet. Zwanzig musikbegeisterte Kinder kamen mit ihren Eltern an die Schule und versuchten unter fachkundiger Anleitung von Gerhard Reichl den verschiedenen Blasinstrumenten erste Töne zu entlocken. Jedes Kind hatte ca. 30 Minuten Zeit um sich dann nach einer kurzen Besprechung mit den Eltern und dem Ausbilder für ein bestimmtes Instrument zu entscheiden. Am Ende der mehrtägigen Veranstaltung konnten alle zwanzig Kinder für die Aufnahme in die Bläserklasse gewonnen werden. Die Bläserklasse zählt damit im neuen Schuljahr 45 Instrumentalschüler und macht deutlich, wie erfolgreich das Bläserklassenkonzept der Grundschule Rennertshofen für die Nachwuchsgewinnung ist.

