Mann aus Rennertshofen hat plötzlich zwei Fremde in seinem Auto sitzen

Mitten in der Nacht schaut ein Mann aus Rennertshofen aus dem Fenster und sieht zwei Fremde in seinem Auto sitzen. Jetzt sucht die Polizei nach den Unbekannten.

Da dürfte ein 31-jähriger Mann aus Rennertshofen ganz schön gestaunt haben: Am Montagfrüh hatte er zwei fremde Männer in seinem Wagen zu Besuch. Laut Polizei schaute der 31-Jährige gegen 3.30 Uhr aus dem Zimmer seines Hauses in der Von-Leoprechting-Straße und erkannte zwei Unbekannte, die in seinem Auto saßen. Als der 31-Jährige an die Fensterscheibe klopfte, rannten die beiden Männer in Richtung Mittelweg davon.

Zwei fremde Männer in einem Auto in Rennertshofen

Aus dem Fahrzeug fehlten zwei Euro aus der Mittelkonsole. Aufbruchspuren gab es nicht, da der Wagen unversperrt war. Die beiden Männer waren etwa 180 Zentimeter groß, schlank und trugen dunkle Kapuzenpullover. Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)