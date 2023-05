Neunjährige Radfahrerin wird bei Unfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Rennertshofen wurde eine junge Radfahrerein von einem Auto erwischt. Das Mädchen kam sofort ins Krankenhaus.

Ein Verkehrsunfall in der Weinbergstraße in Rennertshofen, bei welchem eine junge Radfahrerin verletzt wurde, hat sich am Sonntag ereignet. Das neunjährige Mädchen aus Rennertshofen war gegen 12 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Mittleren Weinbergstraße unterwegs und fuhr an einer Einmündung in die Weinbergstraße ein. Ein dort fahrender 57-jähriger Autofahrer aus dem Gemeindebereich Rennertshofen übersah offensichtlich das Mädchen, wodurch es zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem Fahrrad kam.

Mädchen schleudert auf die Windschutzscheibe

Hierbei wurde das neunjährige Mädchen auf die Motorhaube sowie die Windschutzscheibe geschleudert und landete anschließend unsanft auf der Fahrbahn. Das Mädchen wurde von seiner Mutter umgehend in das Krankenhaus Neuburg gebracht und musste dort aufgrund einer Gehirnerschütterung eine Nacht zur Beobachtung verbleiben. Zudem wurde ein Prellung der Schulter diagnostiziert.

Am Auto des 57-jährigen Fahrzeugführers entstand ein Schaden an der Fahrzeugfront, der Motorhaube und Windschutzscheibe in Höhe von circa 1500 Euro. Der Autofahrer hätte dem Mädchen aufgrund der geltenden Regel „rechts vor links“ die Vorfahrt gewähren müssen. Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen einer fahrlässigen Körperverletzung bei Verkehrsunfall. (AZ)