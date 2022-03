Rennertshofen sagt Nein zum Landschaftspflegeverband

Plus Rennertshofener Gremium entscheidet sich gegen Landschaftspflegeverband.

Denkbar knapp entschied sich der Gemeinderat der Marktgemeinde Rennertshofen gegen den Beitritt zu einem Landschaftspflegeverband. Mit einem Patt-Ergebnis von 8:8 Stimmen wurde der Antrag abgelehnt.