Rennertshofen: So viel kosten Schule und Krippe in diesem Jahr

Der Haushaltsplan für Rennertshofen steht, nun muss ihn der Gemeinderat noch absegnen. Wie viel Geld Schule und Kindergarten heuer kosten, war Thema Im Finanzausschuss.

Für den Bedarf der Schule plant die Marktgemeinde Rennertshofen knapp 37.000 Euro ein, für die Kinderkrippe werden etwas über 6000 Euro eingeplant. Das geht aus der jüngsten Finanzausschusssitzung hervor. Im Kindergarten wurden 35.000 Euro in den Haushaltsplan aufgenommen, wie Kämmerer Georg Daferner dem Gremium berichtete. Das sind nur die Kosten, die die Einrichtungen für den laufenden Betrieb erhalten.