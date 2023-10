Straßensperre zwischen Rennertshofen und Ellenbrunn verlängert sich

Verzögerungen bei den Bauarbeiten an der Staatsstraße 2047. Neuer Fertigstellungstermin ist der 27. Oktober.

Die Bauarbeiten auf der Staatsstraße 2047 zwischen Rennertshofen udn Ellenbrunn verzögern sich um eine Woche. Wie das Staatliche Bauamt Ingolstadt mitteilt, sollte die Strecke ursprünglich wieder am 20. Oktober freigegeben werden. Der Termin kann jedoch nicht gehalten werden. Als Ziel ist jetzt der 27. Oktober anvisiert.

Nach Informationen von Bauleiter Michael Schneider gab es einige Arbeiten, die mehr Zeit in Anspruch genommen haben als gedacht. Außerdem sei just in dem Moment, als die Strecke asphaltiert wurde, eine Mischanlage ausgefallen - was zu entsprechenden Nachschubproblemen führte. Bis Ende der Woche sollen die Asphaltierungsarbeiten aber abgeschlossen sein, nächste Woche werden dann die Bankette, Markierungen, Leitpfosten und Beschilderungen angebracht. Am Freitag, 27. Oktober, soll die Straße dann ab 12 Uhr für den Verkehr wieder freigegeben werden. (clst)