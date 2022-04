Vom Kino zum Kulturtreff: Gemeinde Rennertshofen zahlt mit

Plus Der Rennertshofener Gemeinderat entscheidet: Die Marktgemeinde gibt einen gedeckelten Zuschuss für den Kulturtreff in Höhe von 200.000 Euro.

200.000 Euro – auf diese runde Summe hat der Gemeinderat der Marktgemeinde am Dienstagabend die finanzielle Unterstützung für die Kulturtreff Rennertshofen gemeinnützige Stiftungsgesellschaft mbH und damit für die Sanierung des alten Kinos an der Marktstraße gedeckelt. Einen entsprechenden Antrag der gGmbH hat der Gemeinderat mit 11:6 Stimmen angenommen. Außerdem wird die Gemeinde für das Projekt die Städtebauförderung beantragen und damit den Gemeindeanteil der Fördersumme übernehmen.