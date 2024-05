Rennertshofen

Wie aus dem alten Dorfkino in Rennertshofen ein Kulturtreff wird

Plus In wenigen Monaten wird der Umbau des alten Kinos in Rennertshofen zum Kulturtreff abgeschlossen sein. Interessierte können sich aber schon vorher auf der Baustelle umsehen, und wer will, kann sich auf einem Kinostuhl verewigen.

Von Claudia Stegmann

Die Decke muss noch eingezogen, der Boden verlegt und die Bestuhlung wieder montiert werden. Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass der Weg vom alten Kino zum neuen Kulturtreff noch ein langer ist. Doch wer weiß, wie viel sich bereits hinter der Fassade getan hat, der lässt sich von der äußeren Erscheinung nicht täuschen. Zu ihnen gehört Petronella Mann. Die Architektin betreut zusammen mit ihrem Mann Gerd das Projekt und ist sich sicher, dass "bis Ende Juli" der Kinosaal fertig sein wird. Auch wenn Projektleiter David Bircks an ihren ambitionierten Zeitplan nicht glauben mag, spricht auch er von einem Abschluss der Sanierungsarbeiten in wenigen Monaten.

Was Bürger und Interessierte anfangs nur auf Zeichnungen sehen konnten, nimmt nun real Gestalt an. Ein Großteil der Ideen, die Ende 2021 im Vorfeld des Bürgerentscheids von der Initiatorengruppe des Kulturtreffs präsentiert worden waren, wurde auch genau so umgesetzt: Neben dem Foyer gibt es ein Café und im Kinosaal ist jetzt eine große Bühne, die über einen neuen Backstage-Bereich mit Gardarobe, Küche und WCs betreten wird. Im Dachgeschoss, wo Fritz Appel früher seine Filmrollen und -plakate gelagert hatte, ist jetzt ein Raum etwa für Seminare oder Yoga entstanden.

