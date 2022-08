Sand in Motor gefüllt: Unbekannte beschädigen Traktor in Ergertshausen

Unbekannte haben einen Traktor in Rohrenfels-Ergertshausen beschädigt, indem sie etwa zwei Kilogramm Sand in den Motor füllten. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Zeitraum vom Sonntag, 19.30 Uhr, bis Montag, 8.30 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in eine landwirtschaftliche Halle in Rohrenfels, Ortsteil Ergertshausen, an der Dorfstraße eingedrungen. Dort wurde in einen abgestellten Traktor in den Motor etwa zwei Kilogramm Sand eingefüllt.

Zudem wurden Anhängebolzen und Oberlenkerbolzen entwendet. Der Schaden am Traktor beläuft sich auf mindestens 25.000 Euro. Die Polizei Neuburg bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 08431/6711-0. (AZ)