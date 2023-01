Gemeinderat Rohrenfels debattiert: Wie viel ist ein Spielplatz wert?

Spielgeräte bauen oder eine Ablöse an die Gemeinde zahlen: Bauherren von mehr als drei Wohnungen können wählen.

Wie viel Geld sollen Bauherren für die Ablöse eines Spielplatzes zahlen? Darüber haben die Gemeinderäte aus Rohrenfels bei ihrer Sitzung am Donnerstag debattiert. Die Bayerische Bauordnung sieht vor, dass beim Bau von Mehrfamilienhäuser mit mehr als drei Parteien ein Spielplatz gebaut werden muss. Durch eine Spielplatzsatzung kann die Kommune jedoch anbieten, dass der Spielplatz abgelöst wird. Der Bauherr zahlt der Gemeinde eine Ablösesumme, die in kommunale Spielorte gesteckt wird. Bürgermeisterin Manuela Heckl betonte in der Sitzung wiederholt die Wichtigkeit der Orte als soziale Treffpunkte.

Ablösesumme für Spielgeräte löst in Rohrenfels Diskussion aus

Das Gremium vertiefte sich im Laufe des Abends auf die Frage: Wie hoch soll die Ablösesumme sein? Der Bayerische Gemeindetag schlägt eine komplizierte Formel vor, die sich am Bodenrichtwert der Gemeinde orientiert. Für Rohrenfels ergäbe dies einen Betrag von über 17.000 Euro Ablöse. Stefan Gössl von der Verwaltungsgemeinschaft berichtete, dass viele Kommunen von der Formel abweichen. Diese sei etwas hoch gefasst. Die Spannung besteht für den Rat darin: Das Bauen in Rohrenfels soll attraktiv sein, und gleichzeitig bildet die Ablöse eine Einnahmequelle für die eigenen Spielplätze.

Die Gemeinde will sich bis zu ihrer nächsten Sitzung in der Region umhören und in Erfahrung bringen, welche Summen andere Gemeinden in ihrer Satzung festgesetzt haben.

