Rohrenfels

18:30 Uhr

Nachfrage ist hoch: So steht es derzeit um Bauland in Rohrenfels

Plus Wie viele andere Kommunen im Landkreis wächst auch Rohrenfels. Die Nachfrage nach Grundstücken reißt nicht ab. Wie es um Bauland in der Gemeinde steht und wie hoch die Preise sind.

Von Katrin Kretzmann

Wer derzeit auf der Suche nach einem Bauplatz in Rohrenfels ist, der sucht vergeblich. „Aktuell haben wir keine gemeindlichen Plätze“, sagt Manuela Heckl. Doch das soll kein Dauerzustand bleiben, wie die Bürgermeisterin verrät. Neue Pläne seien schon in der Pipeline „und wir müssen natürlich auch schauen, wo die Reise in Sachen Wohnen und Bauen hingeht“, so die Rathauschefin.

