Erlebnismarkt „Mediterrano“: Südliches Flair auf Schloss Sandizell

Der dreizehnte südländische Erlebnismarkt auf Schloss Sandizell mit vielen Fahrten auf einer original venezianischen Gondel lässt Urlaubserinnerungen aufleben. Vom 15. bis zum 18. August dreht sich beim Erlebnismarkt „Mediterrano“ mit über 70 Ausstellern aus aller Welt nicht nur der Gondoliere rund um das barocke Wasserschloss.

Bei Tangotanz, Kunsthandwerk, italienischer Mode und steigenden Temperaturen steigt auch die Lust auf knackiges Gemüse oder saftiges Fleisch und italienisches Eis. Ein weiterer Höhepunkt für alle Fans der italienischen Zweitakter bietet der Besuch klassischer Motorräder zum Maria Himmelfahrtstag. Hier erfahren Interessierte nicht nur, dass 1946 die erste Vespa der italienischen Firma Piaggio auf den Markt kam. Karikaturenmaler Charly aus dem fernen Frankreich ist auch wieder vertreten. Für Papierzauber sorgt Mr. Lo, bekannt aus den großen Varietés Europas.

Erlebnismarkt „Mediterrano“: Ein Hauch von Italien auf Schloss Sandizell

Beim „Mediterrano“-Markt können die Besucher die Faszination des Tangos erleben, auf der Schlossseite des Grafen von Sandizell wird der Verein Tango in Ingolstadt am Freitag mit Musik und Tanz den Tango präsentieren: Um 16 Uhr kann man in der Nähe des Gondeleinstieges nicht nur zuschauen, sondern gleich beim Schnupperkurs mitmachen. Die „Mediterrano“-Open-Air-Milonga, so nennt sich die Tanzgelegenheit, findet von 17 bis 20 Uhr statt.

Am langen Samstag (bis 22 Uhr geöffnet) und am Sonntag sind bei italienischen Köstlichkeiten wieder barocke und venezianische Gewandungen zum Defilee auf der Schlossbrücke und rund um das Schloss zu sehen. Die Tänzerinnen der Gruppen „Anima Sana“ und „Ya Salam Dancers“ aus Ingolstadt präsentieren orientalischen Tanz in den verschiedensten Facetten.

Alle komplett gewandeten und maskierten Besucher, die sich mit der offiziellen Anmeldung aus dem Internet anmelden, haben freien Eintritt. Musikalisches Kulturprogramm und Parkmöglichkeiten sind bereits im Eintrittspreis von neun Euro inbegriffen (acht Euro ermäßigt, Kinder bis zwölf Jahre sind frei). Hunde an der Leine sind willkommen. Programm und weitere Infos gibt es unter Telefon 08252/5913232 oder im Internet unter www.mediterrano-sandizell.de. (AZ)