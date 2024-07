Fund bei Lichtenau: Ist es eine Schnappschildkröte?

Was für eine Aufregung: Spaziergänger haben am vergangenen Wochenende zwischen Neuschwetzingen und Lichtenheim eine Schildkröte gefunden. Aus Angst, es handle sich um eine Schnappschildkröte, handelten sie sofort. In einer mehrstündigen Aktion brachten sie das offenbar angriffslustige Tier ins Neuburger Tierheim. Leiter Gerd Schmidt und sein Team nahmen das Tier gerne in Obhut. Doch handelte es sich wirklich um eine gefährliche Schnappschildkröte? Das klärte sich erst im Nachhinein.

