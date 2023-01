Schönesberger Klassikkonzert: Bunter Melodienstrauß aus Oper und Operette

Plus Das 14. Schönesberger Klassikkonzert nimmt die Zuhörer mit auf eine mitreißende und musikalische Zeitreise. Auch der Humor kommt an diesem Abend nicht zu kurz.

Einen mitreißenden musikalischen Bogen haben die Akteure des 14. Schönesberger Klassikkonzertes von der Wiener Klassik über die Romantik bis in die Moderne und geografisch gesehen von Italien über Österreich bis nach Deutschland gespannt – in der Zugabe sogar bis über den Großen Teich. Die erste Stunde unterhielt das Steirische Ensemble mit Erna Ansbacher, Martina Haimerl, Hans Käfer (Steirische Harmonika) und Werner Brigl (Gitarre) das Publikum.