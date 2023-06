Als Grund für sein Verhalten gab 63-Jährige an, dass er das jetzt „gebraucht“ hätte.

Ein 63-Jähriger ist am späten Donnerstagabend auf einen rund 20 Meter hohen Baukran in Schrobenhausen geklettert. Laut Polizei war der Mann nach einem ausgiebigen Lokalbesuch in der Innenstadt auf einer Baustelle in der Lenbachstraße unterwegs und kletterte auf den Kran, hinaus bis zur Spitze des Auslegers. Nach Eintreffen der Rettungskräfte kam der erheblich betrunkene Schrobenhausener wieder selbstständig auf den Boden zurück und wurde in polizeilichen Gewahrsam genommen.

Betrunkener Schrobenhausener klettert auf 20 Meter hohen Baukran

Als Grund für sein Verhalten gab der Mann an, dass er das jetzt „gebraucht“ hätte. Neben einer Strafanzeige wegen Hausfriedensbruchs werden dem Mann die nicht unerheblichen Einsatzkosten in Rechnung gestellt – neben mehreren Polizeistreifen, Rettungswagen, Notarzt und der Feuerwehr Schrobenhausen mit alleine 23 Einsatzkräften war unter anderem auch die Höhenrettung der Berufsfeuerwehr Ingolstadt im Einsatz. (AZ)