BRK-Kreisverband: Über 55.000 Euro für Helfer vor Ort in Schrobenhausen

Das alte Einsatzfahrzeug des First Responder des BRK in Schrobenhausen wollte nicht mehr. Nach einem Spendenaufruf des Kreisverbands kam nun einen stolze Summe zusammen - und ein Auto.

„Diese unheimlich beeindruckende Welle der Hilfsbereitschaft hat uns richtiggehend überrollt“, bringt es Günther Schalk, stellvertretender Vorsitzender des BRK-Kreisverbands Neuburg-Schrobenhausen, auf den Punkt. Er hatte für das Rote Kreuz zu Spenden für den Ersatz des Einsatzfahrzeugs für den Helfer vor Ort (HvO) in Schrobenhausen, das nicht mehr wollte und plötzlich ausgemustert werden musste, aufgerufen. Nach wenigen Wochen sind nun Spenden in Höhe von über 55.000 Euro inklusive eines neuen Audi Q2 zusammengekommen.

Mit „unglaublichem Staunen“ schauen Günther Schalk, Bereitschaftsleiter Ferdinand Liebl, Kreisbereitschaftsleiter Günther Reil und Kreisgeschäftsführer Anton Gutmann auf den aktuellen Kontoauszug, wie es in einer Mitteilung des Kreisverbands heißt. „Wir haben auf viel Hilfe gehofft, aber mit so einer überwältigen Unterstützung hätten wir nicht zu rechnen getraut, das ist echt der Wahnsinn“, sagt Schalk. Über 50 Spender haben Beträge zwischen 20 und 5000 Euro überwiesen. Spitzenreiter war das Edelshausener Autohaus Schüchl mit 5000 Euro. „Die haben alle Hebel in Bewegung gesetzt für uns und sogar noch ihre Geschäftspartner aktiviert und sie zum Mitspenden animiert, das hat uns wahnsinnig gefreut“, erzählt Schalk. Die Geldbeträge seien ein wichtiger Aspekt, „aber diese enorme Wertschätzung für unsere ehrenamtlichen Aktiven ist mindestens genauso viel wert“, unterstreicht Schalk. Ein Eisdielenbetreiber habe sich beispielsweise gemeldet und geschrieben, er habe ein bescheidenes Geschäftsjahr gehabt, aber er wolle wenigstens 50 Euro spenden. Das berühre einen unheimlich, so Schalk.

BRK-Kreisverband: Über 55.000 Euro an Spenden für neues Einsatzfahrzeug

Zahlreiche Firmen aus dem Schrobenhausener Land haben sich laut Bereitschaftsleiter Ferdinand Liebl an der Spendenaktion beteiligt. Kreisgeschäftsführer Anton Gutmann weiß auch von zahlreichen Spenden von Privatpersonen. Neben der Stadt Schrobenhausen haben bislang auch die Gemeinden Aresing und Gachenbach Unterstützung angekündigt. „Wir sind leider bis heute noch nicht hinterhergekommen, mit allen Spendern intensiveren Kontakt aufzunehmen“, sagt Schalk. Als schon einige Geldspenden eingegangen waren, gab es noch eine frohe Kunde aus Ingolstadt: Der Audi-Betriebsrat hatte von der Aktion mitbekommen und nachgefragt, ob man denn möglicherweise einen Q2 aus einer Vorserie brauchen könne. „Da mussten wir natürlich nicht lange überlegen“, sagt Kreisbereitschaftsleiter Günther Reil. Das bedeute nun allerdings nicht, dass alle anderen Spenden überflüssig gewesen seien, betont Schalk. Neben dem Umbau des neuen Fahrzeugs und der Ausrüstung bräuchten schließlich auch die laufenden Kosten für den HvO-Dienst in den nächsten Jahren decken.

Das Fahrzeug wird in Kürze in Schrobenhausen ankommen und hat einen Wert von rund 15.000 Euro. Dann folgen der Umbau und die Ausrüstung des künftigen HvO. Es braucht neben der entsprechenden Farbe und der Warnbeklebung auch noch einen Blaulichtbalken, Funk und die Notfallausrüstung. „Dafür bauen wir den Kofferraum entsprechend um“, erklärt Ferdinand Liebl. Frühestens Ende Januar können die ehrenamtlichen Helfer vor Ort in Schrobenhausen wieder ausrücken. „Bis dahin haben wir das Auto fertig, wenn alles gut geht“, hofft Liebl. (nr)