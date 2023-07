Funkenflug bei Mäharbeiten: Feld in Winkelhausen fängt Feuer

Ein Feld in Winkelhausen fängt Feuer. Zahlreiche Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren löschten den Brand.

Ein Feld in Winkelhausen ist am späten Donnerstagnachmittag in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilt, wurde das im Mähdrescher befindliche Heu im Rahmen von Mäharbeiten vermutlich durch einen Funkenflug in Brand gesetzt. Dieses setzte Teile des bereits abgeernteten Feldes in der Flurstraße in Brand.

Funkenflug: Feld in Winkelhausen gerät bei Mäharbeiten in Brand

Das Feuer wurde durch zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehren Langenmosen, Edelshausen und Schrobenhausen gelöscht. Der am Feld entstandene Schaden wird laut Polizei auf rund 200 Euro geschätzt. Ob der Mähdrescher selbst Schaden genommen hat, ist zu diesem Zeitpunkt noch unklar. Verletzt wurde niemand. (AZ)