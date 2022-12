Heckscheibe eingeschlagen: Polizei sucht nach Zeugen

In Schrobenhausen ist die Heckscheibe eines Autos offenbar mit einem Kieselstein eingeschlagen worden. Jetzt ermittelt die Polizei.

Wer hat eine Heckscheibe eingeschlagen oder eingeworfen? Diese Frage beschäftigt gerade die Polizei in Schrobenhausen. Wie es im Polizeibericht heißt, ist die Tat am Dienstag, 20. Dezember, gegen 0.50 Uhr am Riedweg geschehen. In dieser Zeit wurde die Heckscheibe des betroffenen VW Up beschädigt, der im Hof des Anwesens Riedweg 64 geparkt war. Die Spurensicherung vor Ort hat ergeben, dass die Heckscheibe offenbar eingeschlagen oder eingeworfen worden ist.

Im beschädigten Auto in Schrobenhausen lag ein Kieselstein

Im Inneren des Autos wurde ein grauer Kieselstein von der Größe eines Taubeneis gefunden. Die Glassplitter lagen laut Polizei im Auto und auch außerhalb. Die Heckscheibe muss ausgetauscht werden, der Schaden liegt bei rund 800 Euro. Laut Polizei gibt es Hinweise, dass zur Tatzeit ein unbekanntes älteres silberfarbenes Auto an der Einfahrt zum Anwesen vorbeigefahren ist. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Schrobenhausen unter der Nummer 08252/89750 entgegen. (AZ)