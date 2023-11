Hoagarten beim Stief: Ein musikalisches Feuerwerk kann überzeugen

Die Musikantentreffen im Gasthaus Stief in Schrobenhausen hat einen festen Platz im Herzen der Musikliebhaber. Auch das jüngste Treffen war wieder ein Erfolg.

Mal wieder eine brechend volle Gaststube! Man kennt es mittlerweile im Gasthof Stief in Schrobenhausen, wenn zum Musikantentreffen geladen wird. Neben altbekannten Gesichtern durften sich die zahlreichen Musikanten diesmal auch über viele neue Gäste im Publikum freuen. Kein Wunder, denn mit dem voll gepackten Programm hatte man sich wieder einmal nicht lumpen lassen.

Ein regelrechtes Feuerwerk zündeten gleich am Anfang die „3 Scheinheiligen“. Die drei Vollblutmusiker hatten erst vor Kurzem ihr 15-jähriges Bestehen gefeiert und heizten dem Publikum nun richtig kräftig ein. Danach folgte ein bunter Querschnitt an Instrumenten und Ensembles. Ob Trompete oder Cajon, ob altbekannte Lieder oder neue spritzige Werke. Auch diesmal war wieder der junge Sandro Knoll aus Langenmosen mit seiner Ziach im Gasthof Stief. Er ist ein absoluter Showman und spielt sich regelmäßig in die Herzen der Zuhörer mit seinen schwungvollen Titeln von den beliebten Zillertaler Schürzenjäger.

Hoagarten in Schrobenhausen lockt neue Gäste an

Immer wieder erfreulich ist es im Stief, dass junge Musiker und "alte Hasen" aufeinandertreffen. So war mit Albert Reissner ein echtes Hoagarten-Urgestein mit dabei, das von Anfang an bei den musikalischen Abenden aufspielt. Die drei „Brunnera Lausbuam“ mit ihren Steierischen Harmonikas sind mittlerweile seit rund drei Jahren nicht mehr wegzudenken. Sie werden von Mal zu Mal besser und das Publikum freut sich immer über die Anwesenheit der noch sehr jungen Musikanten. Ein weiterer Jungstar ist der Maxi Lörcher am Akkordeon. Er begeisterte die Gäste mit seinem jugendlichen Elan und spielte ganz aufgeweckt bekannte Oldies. Mittlerweile reißt er sogar die Gäste mit Witzen von den Sitzen.

Im Anschluss war die „Grand Dame“ an der Reihe. Das ist Anni Huber aus Neuburg. Anni spielt Akkordeon, ist bereits über 80 Jahre und ebenfalls seit 15 Jahren im Schrobenhausener Hoagarten mit dabei. Ohne den unsterblichen Hit „Nabucco“ aus der Oper von Guiseppe Verdi zu spielen, darf die Künstlerin nicht nach Hause gehen.

Weit bis in den Abend dauerte der Abend im Stief, der mal wieder wie im Flug verging. Zum Schluss wurden die Gäste von den Musikanten musikalisch verabschiedet. Bei Sierra Madre zogen die Zuhörer sogar ihre Handys aus der Tasche und sangen kräftig mit. Es war wieder ein sehr gelungener Hoagarten mit guter Unterhaltung, die Gäste gingen alle beschwingt nach Hause. (AZ)

