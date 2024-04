Kreiskrankenhaus zeigt sich jetzt doch offen in alle Richtungen

Der Aufsichtsrat revidiert seinen Beschluss und signalisiert jetzt Offenheit für alle Formen der Zusammenarbeit. Eine kartellrechtliche Prüfung soll klären, ob eine regionale Krankenhausfusion möglich ist.

Auf der Suche nach passenden Partnern für das Kreiskrankenhaus Schrobenhausen zeigt sich der Aufsichtsrat wieder betont offen in alle Richtungen. Noch vor vier Wochen hatte das Gremium einen Beschluss gefasst, wonach das Krankenhaus eigenständig bleiben sollte und Fusionen ausgeschlossen wurden. Diese Entscheidung stieß bei den Kreisgremien allerdings auf Unverständnis: Es sei falsch gewesen, sich einer engen Zusammenarbeit mit anderen Häusern zu verschließen, bevor überhaupt mit allen Akteuren gesprochen worden sei. "Das war ein Schnellschuss", heißt es aus internen Kreisen. Insbesondere in Pfaffenhofen sei man erstaunt über die Haltung des Aufsichtsrats gewesen, weil eine Partnerschaft mit Schrobenhausen – in welcher Form auch immer – durchaus als interessante Option gesehen wird.

Der Aufsichtsrat, dessen Vorsitzender Landrat Peter von der Grün ist, rudert deshalb jetzt zurück. Der zuletzt gefasste Beschluss sei ergänzt worden, "da die sehr dynamischen Gespräche mit den anderen Partnern eine Nachschärfung nötig gemacht hatten", heißt es in einer Pressemitteilung vage. Tatsächlich wurde der restriktive Beschluss aber auf Drängen von Kreisräten aufgeweicht. Heißt: Man wird sich mit den Partnern aus den Landkreisen Eichstätt und Pfaffenhofen sowie der Stadt Ingolstadt so lange ergebnisoffen über eine engere Zusammenarbeit unterhalten – bis klar ist, welche Zusammenschlüsse rechtlich überhaupt möglich sind. Dafür beteiligt sich der Landkreis an einer kartellrechtlichen Prüfung, die Klarheit darüber geben soll, ob eine Fusion aller Krankenhäuser in der Region unter einem Dach zulässig wäre. Dieses Modell hatte die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC als wirtschaftlich sinnvollstes vorgeschlagen.

Kreiskrankenhaus Schrobenhausen prüft auch mögliche Zusammenarbeit mit der Ameos-Klinik Neuburg

Unerwähnt bleibt in der Pressemitteilung allerdings, wie der Landkreis mit der Ameos-Klinik verfahren möchte. Mehrfach war gefordert worden, auch mit dem Neuburger Krankenhaus Gespräche zu führen. Diese ist nicht Teil des Medizingutachtens, weil dort nur kommunale Häuser untersucht wurden. Für kommenden Montag ist eine Videokonferenz zwischen dem Kreiskrankenhaus-Kernteam und Ameos-Vorstandschef Axel Paeger geplant. In der Woche darauf soll dann der Kreistag das weitere Vorgehen final beschließen.

Gespräche haben vor Kurzem auch mit dem Krankenhaus Aichach stattgefunden, das zum Klinikverbund Aichach-Friedberg gehört. Dieses scheidet jedoch für eine Zusammenarbeit aus. "Das ist nicht unser Idealpartner", sagte Thomas Mack aus dem Kernteam nach dem Treffen. Es sei jedoch wichtig gewesen, sich auch dieses Haus anzusehen. "Wir wollen einfach alle Optionen abklopfen."