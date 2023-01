Lastwagen fängt nach Unfall Feuer: Fahrer stirbt in seinem Fahrzeug

Ein tödlicher Unfall hat sich am Mittwoch zwischen Oberlauterbach und Schrobenhausen ereignet. Ein Lastwagenfahrer ist gegen einen Baum geprallt, das Fahrzeug fing sofort Feuer.

Ein tödlicher Unfall hat sich am Montagnachmittag gegen 14.30 Uhr auf der Staatsstraße zwischen Oberlauterbach und Schrobenhausen ereignet. Wie Christian Linden, Leiter der Polizei Schrobenhausen berichtet, war ein Lastwagenfahrer in Richtung Schrobenhausen unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache in einer leichten Rechtskurve von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte.

Tödlicher Unfall bei Schrobenhausen: Ersthelfer versuchten, den Fahrer zu befreien

Der Sattelschlepper fing daraufhin sofort Feuer. Ersthelfer versuchten noch, den eingeklemmten Mann aus dem Fahrzeug zu befreien, doch wegen des Feuers ist ihnen das nicht gelungen. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. (rilu)