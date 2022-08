Maschinen brennen auf Firmengelände: Wer hat etwas gesehen?

Nach dem Brand hochwertiger Spezialmaschinen auf einem Firmengelände in Schrobenhausen ermittelt die Kriminalpolizei wegen vorsätzlicher Brandstiftung und bittet Zeugen, sich zu melden.

Ein 50-jähriger LKW-Fahrer, der in seinem Fahrzeug auf einem Firmengelände in der Bürgermeister-Götz-Straße schlief, hatte am frühen Mittwochmorgen gegen 4.30 Uhr zunächst zwei brennende Baumaschinen festgestellt und dies umgehend per Notruf gemeldet. Eine der Maschinen konnte der Lastwagenfahrer mit einem Feuerlöscher löschen. Ein weiteres Bohrgerät, das in Flammen stand, musste von der Feuerwehr Schrobenhausen gelöscht werden. An einer dritten Baumaschine entstand ebenfalls ein Brandschaden, in diesem Fall sind die Flammen aber augenscheinlich selbständig erloschen.

Feuer bei Bauer in Schrobenhausen: Polizei geht von Brandstiftung aus

Der entstandene Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden. Personen wurden nicht verletzt. Brandermittler der Kriminalpolizeiinspektion Ingolstadt gehen nach der vorgefundenen Spurenlage von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Zeugen, die im Umfeld des Firmengeländes verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 0841/93430 zu melden. (AZ)