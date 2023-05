Nach Streit an Tankstelle: 17-Jähriger zückt Luftpistole und drückt ab

Ein 17-Jähriger zückt an einer Tankstelle eine Luftpistole und drückt ab. Dem jungen Mann aus Schrobenhausen drohen nun mehrere Anzeigen.

Nach einem Streit an einer Tankstelle in Schrobenhausen hat ein 17-Jähriger am Donnerstag mit einer Luftdruckpistole auf mehrere Männer geschossen. Wie die Polizei berichtet, kam es gegen 22.30 Uhr auf dem Gelände der Tankstelle in der Gerolsbacher Straße zu einem Streit zwischen vier Männern zwischen 15 und 21 Jahren sowie dem 17-Jährigen. Zuvor soll die Gruppe die Schwester des Jugendlichen "blöd angeredet" haben.

Nach dem Streit ging der Schrobenhausener, zog nach Angaben der vier Zeugen eine Pistole und schoss aus etwa 20 Metern mindestens dreimal in deren Richtung. Getroffen wurde dabei niemand. Noch vor dem Eintreffen der Polizeistreife war der 17-Jährige, von dem die Gruppe nur den Vornamen wusste, verschwunden. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen konnte die Wohnadresse ermittelt, dort der Beschuldigte angetroffen und die Waffe sichergestellt werden. Die Waffe, eine Luftdruckpistole, hätte der 17-Jährige weder erwerben noch führen dürfen. Er muss sich nun laut Polizei wegen Verstößen gegen das Waffenrecht und Bedrohung verantworten. (AZ)