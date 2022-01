Polizei löst in Weilach Party auf

In einem Jugendtreff in Weilach feierten rund 30 Personen eine Party. Als die Polizeistreife aus Schrobenhausen kam, machten sich einige Gäste aus dem Staub.

Eine Party in einem Jugendtreff in Weilach hat die Polizei am Samstag aufgelöst.

Kurz vor 1.30 Uhr ging bei der PI Schrobenhausen eine telefonische Mitteilung über eine laufende Party in Weilach ein. Eine Streifenbesatzung fuhr dann die angegebene Örtlichkeit an. Hierbei handelt es sich um einen Jugendtreff. Natürlich „flüchteten“ einige Gäste, als der uniformierte Streifenwagen sich dem Treff näherte.

Es stellte sich heraus, dass rund 30 Personen sich am Treff aufgehalten hatten. Von 21 Personen konnten die Personalien festgehalten werden. Im Anschluss wurde den Jugendlichen ein Platzverweis erteilt. Die weitere Vorgehensweise wird mit dem Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen und der Leitung der PI Schrobenhausen abgestimmt. Vermutlich kommt auf jeden Teilnehmer dieser „Party“ eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz zu.

Noch einmal kurz zur Erinnerung: „Private Zusammenkünfte von Geimpften und Genesenen – außerhalb der Gastronomie – sind nur noch mit maximal zehn Personen erlaubt.“ (nr)

