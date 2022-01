Die Stadt Schrobenhausen plant einen barrierefreien Bahnhof

Plus Mit dem fertigen Lenbachplatz ist die Umgestaltung der Innenstadt abgeschlossen. Das sanierte Rathaus ist ebenfalls bezugsfertig. Doch die Projekt-Liste für Schrobenhausen ist auch 2022 lang.

Mit einer Vollendung ist Schrobenhausen ins neue Jahr gestartet: Der fertige Lenbachplatz setzt den Schlusspunkt hinter die fünf Jahre währende Umgestaltung der Innenstadt. Doch längst laufen bei Bürgermeister Harald Reisner die Fäden für weitere große Projekte zusammen, die man sich in der Stadt zumindest gut vorstellen könnte.