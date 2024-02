Skulptur zerstört: Autofahrer landet mit 1,3 Promille in Garten eines Bildhauers

Mit 1,3 Promille intus ist ein Mann mit seinem Auto im Garten eines Bildhauers in Schrobenhausen gelandet und hat dabei eine Kunstskulptur zerstört.

Ein 28-Jähriger hat am späten Donnerstagabend die Kontrolle über sein Auto verloren und ist in einem Garten in Schrobenhausen gelandet. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann aus dem südlichen Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ordentlich betrunken.

Der Mann war gegen 23.45 Uhr mit seinem Auto auf der Staatsstraße aus Oberlauterbach kommend in Richtung Schrobenhausen unterwegs. Bei Ried bog er nach rechts in den Lauterbacher Weg ein, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, durchschlug einen Gartenzaun, prallte gegen eine Skulptur und kam dann zum Stehen.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 28-Jährigen. Ein Test ergab einen Wert von 1,3 Promille. Der Fahrer selbst blieb bei dem Unfall unverletzt, allerdings schätzt die Polizei den Schaden an seinem Auto auf rund 20.000 Euro, in dem Garten mitsamt zerstörter Skulptur etwa 5000 Euro. Wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung wurde ein Strafverfahren eingeleitet. (AZ)