Unfallflucht: Polizei sucht Zeugen

Ein auf dem Parkplatz der Zulassungsstelle in Schrobenhausen geparkter VW Passat wurde am Freitag in der Zeit zwischen 8.30 und 9 Uhr von einem bislang unbekannten Auto angefahren. Es entstand dabei ein Kratzer im Bereich der Fahrertür, teilt die Polizei mit. Der unbekannte Autofahrer entfernte sich daraufhin, ohne seine Personalien am beschädigten Auto zu hinterlassen oder die Polizei informiert zu haben. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schrobenhausen unter Telefon 08252/89750 entgegen. (AZ)